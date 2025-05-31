CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin bir açıklama yaparak, sürecin demokratik değerlere zarar verdiğine dair endişelerini dile getirdi. Taşcıer, hukukun ve halk iradesinin gözetilmesi gerektiğini vurgulayarak, yaşananların kamuoyunda ciddi soru işaretlerine yol açtığını ifade etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Gamze Şengel Taşcıer, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik gerçekleştirilen son operasyonlara dair bir açıklama yaptı.

Taşcıer, 19 Mart’tan bu yana yaşananların demokratik mücadeleye zarar verdiğini düşündüklerini belirterek, “Sandıkla alınamayanın başka yollarla elde edilmeye çalışılması, kamuoyunda soru işaretleri yaratmaktadır. Hukukun üstünlüğü ve vicdani değerler hepimiz için önemlidir” ifadelerini kullandı.

Operasyonların toplumda güven duygusunu zedeleyebileceğine dikkat çeken Taşcıer, “CHP olarak milyonların umudunu, demokrasi ve halk iradesiyle özdeşleşmiş bir hareketi temsil ediyoruz. Bu iradenin sağlıklı bir şekilde yansıması hepimizin ortak çıkarıdır” dedi.

Taşcıer, açıklamasını, “Nasıl ki bir akarsuyun doğal akışını değiştirmek mümkün değilse, halkın değişim ve demokrasi talebinin önünde durmak da kolay değildir. Bizler, demokrasiyi ve hukuku savunmaya devam edeceğiz” sözleriyle tamamladı.

CHP Ankara Milletvekili Gamze Şengel Taşçıer'in konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:"19 Mart'tan bu yana iktidarın tek hedefi, demokratik mücadeleyi bastırmak ve CHP başta olmak üzere tüm muhalefeti susturmaktır. Sandıkla alamadıklarını kelepçeyle almaya çalışıyorlar. Ahlaki, vicdani ve en önemlisi de hukuki hiçbir yanı olmayan bir intikam operasyonuyla karşı karşıyayız. Hukuk devletini askıya alan bu süreç, siyasi iktidarın demokrasiye ve halk iradesine karşı giriştiği topyekün saldırıdır. Erdoğan’ın “ahtapot” benzetmesiyle hız kazanan operasyonlar da kurulan siyasi kumpasın açık kanıtıdır. CHP’yi halkla, umutla ve demokrasiyle özdeşleştiren milyonların iradesini hiçbir kumpas gölgeleyemez. Biz bu kirli senaryoyu geçmişten çok iyi biliyoruz. Yazanı tanıyoruz. Bir dönem daha seçilebilmek için ülkeyi kimlerin ateşe attığını da görüyoruz. Ne yaparsanız yapın nafile! Nasıl ki suyun akışını değiştiremiyorsanız, halkın değişim talebi önünde de duramazsınız. Demokrasi ve hukuku savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz."