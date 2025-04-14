Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cemaat-i İslami Pakistan'ın Başkan Yardımcısı ve hem İslamabad Politika Çalışmaları Enstitüsü hem de Birleşik Krallık İslami Vakfı'nın Kurucusu ve Başkanı olan Hurşid Ahmed'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ahmed’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek,"Pakistan’ın siyasi ve ilmi hayatında büyük izler bırakmış, İslam ekonomisinin öncü isimlerinden değerli dostum Prof. Dr. Hurşit Ahmet’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ortak yürüttüğümüz bir çok çalışmada onun samimiyetine ve üstadı Ebu’l Ala Mevdudi’nin izinde hayatını İslam dünyasının sorunlarına ve birliğine adamış olduğuna şahitlik ettim. Mekanı cennet ruhu şad olsun." şeklinde açıklama yaptı.