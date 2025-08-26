Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın organları ve sosyal medyada yer alan “Türkiye’de ekonomik kriz derinleşirken kamuda lüks araç sayısı arttı, makam araçları 130 bine yaklaştı” yönündeki iddiaları yalanladı.

DMM’nin Sosyal hesabından yaptığı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde toplam 119 bin 752 taşıt bulunduğu belirtildi.

Açıklamada bu araçların büyük bölümünün kamu hizmetlerinin etkin ve kesintisiz yürütülmesi için kullanılan hizmet araçları olduğu vurgulandı. Verilere göre taşıtların:

74 bin 759’u (%62,42) savunma ve güvenlik,

10 bin 225’i (%8,53) sağlık,

7 bin 186’sı (%6) tarım ve ormancılık,

7 bin 519’u (%5,97) eğitim,

4 bin 882’si (%4,07) adalet,

15 bin 181’i (%12,67) ise diğer kamu hizmetlerinde görev yapıyor.

Makam aracı olarak kullanılan taşıtların toplam içindeki payının ise sadece %1,67 olduğuna dikkat çekildi. Bu araçların valiler, kaymakamlar, genel müdürler ve üst düzey yöneticilere tahsis edildiği kaydedildi.

DMM açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Türkiye’de 130 bin makam aracı bulunduğu yönündeki iddialar, resmi verilerle çelişmektedir. Türkiye’nin toplam kamu taşıt sayısı bile bu rakamın altındadır. Kamuoyunun, devlet kurumlarının şeffaf biçimde açıkladığı verilere itibar etmesi, manipülatif söylemlere ise değer vermemesi büyük önem taşımaktadır.”