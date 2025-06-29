Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde düzenlenen tanıtım programına Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Hayvanat Bahçesi Müdürü Celal Özsöyler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda vatandaşlar yavru aslanlara isim önerilerinde bulunurken, önerilen isimler sosyal medyada oylamaya sunulacak. En çok oyu alan isimler yavrulara verilecek.

Fatma Şahin: “27 Aslan ve Kaplanımız Oldu”

Yavru aslanları kucağına alarak besleyen Başkan Fatma Şahin, sevgiyle yapılan işlerin başarı getirdiğini belirtti. Şahin, “Cumhurbaşkanımıza 2018’de Sudan Başbakanı tarafından ‘ümmetin aslanısınız’ diyerek hediye edilen aslanlardan bugün yavrular aldık. Şu an 27 aslan ve kaplanımız oldu. Yakında Afrika Safarisi projesini hayata geçireceğiz. Ziyaretçilerimizi cam tünellerden geçirerek doğal yaşama daha yakından tanıklık etmelerini sağlayacağız,” dedi.

Aslanlara Özel Bakım: Üçüz Doğum Mucizesi

Gaziantep Hayvanat Bahçesi Müdürü Celal Özsöyler ise, aslanların normal şartlarda 1-2 yavru doğurduğunu, ancak sağlıklı ortam ve özel bakım sayesinde bu kez üçüz yavruların dünyaya geldiğini ifade etti. “Cumhurbaşkanımıza Sudan’dan 4 aslan hediye edilmişti. Biz de onları en iyi şartlarda misafir ediyoruz. Bu ilgimizin sonucu olarak üçüz yavrular doğdu. Şimdi isimlerini belirlemek için sosyal medyada anket yapacağız,” dedi.