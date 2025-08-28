Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Pakistan arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'da meydana gelen sel felaketi ve heyelanlar nedeniyle yaşanan can ve mal kayıplarından dolayı Başbakan Şerif’e taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin kardeş Pakistan halkının yanında olduğunu vurgulayarak, afet bölgelerinde yardım çalışmalarının sürdüğünü ve daha kapsamlı destek sağlamak için Türkiye'nin hazır olduğunu ifade etti.