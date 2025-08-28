KIRKLARELI (AA) - Kırklareli Ergin Spor Kulübü antrenörü Savaş Ergin'in teşvikiyle 18 yıl önce sporculuk kariyerine adım atan Sümeyye Nur Ergin (25), kısa sürede Türkiye ve Avrupa şampiyonaları ile diğer uluslararası organizasyonlarda önemli başarılar elde etti.

Sümeyye Nur Ergin, Çankırı'da düzenlenen Kulüpler Türkiye Şampiyonası'nda birincilik, Almanya Uluslararası Tekvando Şampiyonası, Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası ve Türkiye Büyükler Tekvando Şampiyonası'nda üçüncülük elde etti.

Milli forma da giydiği tekvando kariyerine antrenör olarak devam etme kararı alan Sümeyye Nur, kendisi gibi başarılı sporcular yetiştirmek için çalışıyor.

'Antrenörlükle bambaşka bir boyuta geçtim'

Sümeyye Nur Ergin, AA muhabirine, tekvandoda çok uzun bir sporculuk kariyeri olduğunu söyledi.

Babasının teşvikiyle kardeşiyle birlikte tekvandoya başladığını anımsatan Sümeyye Nur, Avrupa şampiyonaları ve diğer uluslararası şampiyonalarda önemli başarılar elde ettiğini belirtti.

Tekvandoya sporculuğun ardından antrenör olarak hizmet verme kararı aldığını dile getiren Sümeyye Nur, şunları kaydetti:

'Sporculuk kariyerinden sonra artık antrenörlük kariyerine geçmeye karar verdik, şu anda antrenör babanın antrenör kızı olarak kariyerime başladım. Tatamiye 7 yaşında girmeye başladım. Tekvando genel olarak benim kariyerim, kişiliğim ve karakterim üzerinde çok fazla hakim bir spor. Çok heyecanlıyım, sporcuyken sadece kendimle ilgilenebiliyordum ama antrenörken bambaşka bir boyuta geçtiğimi hissediyorum. Çocuklarla ilgilenip onlara yeni şeyler öğretmek, onlara elimin değdiğini düşünmek bile beni çok mutlu ediyor.'

Baba Savaş Ergin de 1986 yılında tekvandoya başladığını ve 2004 yılında antrenör olduğunu söyledi.

Ergin, kızı Sümeyye Nur'u 7, Rümeysa Nur'u ise 5 yaşında tekvando sporuna başlattığını ifade etti.

Her iki kızının da milli sporcu olma başarısı gösterdiğini anlatan Ergin, 'Sümeyye Nur antrenör olma dönemine geçti. Yeni antrenör oldu ve beraber bu işi yapmaya karar verdik. Bu süreçte hem bizlere destek olacak hem de kendi kariyerini şekillendirecek. Biz de onu destekliyoruz, bayan antrenör bulmak gerçekten zor. Bizim için büyük avantaj olacağını düşünüyorum.' diye konuştu.

Savaş Ergin, kızının sporculukta olduğu gibi antrenörlükte de büyük başarı elde edeceğine inandığını dile getirdi.

Sümeyye Nur'un eğitimlerde çok farklı teknikler uyguladığını, babası ve antrenörü olarak bunlarla gurur duyduğunu anlatan Ergin, şunları dile getirdi:

'Anlatılmaz duygular bunlar, milli sporcu olduğunda da farklı duygulardı anlatamıyorduk, yaşıyorduk. Antrenör olduğunda da bambaşka bir boyuta geçtik ve ben inanıyorum ki şu anda teknik anlamda, kapasite anlamında beni geçiyor. Benden daha tecrübeli, benim uluslararası tecrübem yok ama onun var. Türkiye dereceleri de var. O yüzden kapasite olarak, kalite olarak benden çok daha iyi olacağına inanıyorum. Bunu da zaten çalışma sisteminde görüyorum. Benim yaptığımdan daha farklı bir sistemde çalıştırıyor öğrencilerini. Bu da onun gelecekte çok daha iyi bir antrenör olacağını gösteriyor. Bu da bana doğal olarak gurur veriyor. Bir antrenörün, bir ustanın, bir eğitimcinin en büyük hedefi yetiştirdiği kişinin kendisinden daha iyi olmasıdır. Ben bu hedefi geçeceğine inanıyorum.'