Çubuk Belediyesi, 17.'si düzenlenecek Uluslararası Çubuk Kültür ve Turşu Festivali için bir paylaşım gerçekleştirdi. 4-7 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek festivale herkes davet edildi.

Belediyenin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda;

''ÇUBUKFEST’TE ÇUBUK SAÇ KAVURMA ZİYAFETİ! Kokusu uzaktan çağırıyor, Tadı damakta iz bırakıyor! Etin en lezzetli hali: Çubuk Saç Kavurma Odun ateşinde veya kısık atteşte, ustasının elinden… Bol tereyağlı, bol baharatlı, sıcacık servis! Yerken konuşmayı unutturacak kadar iddialı! Gel, bu eşsiz lezzeti yerinde tat! Davetiye bekleme, çık gel! ÇubukAbad Parkı 4 - 7 Eylül 2025'' açıklaması yer aldı.

🔥 ÇUBUKFEST’TE ÇUBUK SAÇ KAVURMA ZİYAFETİ! 🔥



Kokusu uzaktan çağırıyor,

Tadı damakta iz bırakıyor! 😋



🥩 Etin en lezzetli hali: Çubuk Saç Kavurma

🍳 Odun ateşinde veya kısık atteşte, ustasının elinden…

Bol tereyağlı, bol baharatlı, sıcacık servis!



🗣️ Yerken konuşmayı… pic.twitter.com/8lP1I3nmwT — Çubuk Belediyesi (@cubukbelediyesi) July 1, 2025