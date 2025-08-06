Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Beykoz Belediye Meclis Üyesi Burak Korkmaz, güvenlik güçlerince bu sabah gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre Burak Korkmaz, İstanbul'daki evinden sabah saatlerinde gözaltına alındı. Korkmaz’ın hangi soruşturma kapsamında gözaltına alındığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

CHP Beykoz İlçe Başkanlığı ve partili yetkililer konuyla ilgili bilgi almaya çalıştıklarını belirtirken, Korkmaz’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gözaltı işleminin ardından Korkmaz’ın emniyete götürüldüğü bildirildi.

Soruşturmanın içeriği ve gözaltı sürecine ilişkin detayların gün içinde netleşmesi bekleniyor.