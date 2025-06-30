Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 4-5 Kasım 2023’te gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı yargıya taşındı. Kurultayın hukuka aykırı şekilde yapıldığını öne süren bazı delegeler ve eski üyeler, “mutlak butlan” talebiyle dava açtı. Bugün, 30 Haziran’da görülecek duruşma öncesi Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi önünde yoğun kalabalık oluştu.

Dava Saat 10.00'da Başlayacak

Kurultayın iptali ve mevcut Genel Başkan Özgür Özel yönetiminin düşürülmesini hedefleyen dava, saat 10.00 itibariyle mahkeme salonunda başlayacak. CHP’den ihraç edilen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın da davacılar arasında yer aldığı öğrenildi.

Mahkeme Kayıtlarında “Mutlak Butlan” İfadesi

26 Mayıs 2025 tarihli önceki duruşmada hâkim, tutanağa “mutlak butlan iddiası” ifadesini geçirmişti. Bu, kurultayın yok hükmünde sayılabileceği anlamına geliyor. Hukukçular ise bu iddianın zayıf ve mesnetsiz olduğunu savunuyor.

Parti Meclisi ve YDK Müdahil Olmak İstiyor

Mevcut CHP Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri, davaya müdahil olma başvurusu yaptı. Amaçlarının, “parti içi iradeyi ve delege kararını korumak” olduğu belirtildi.

Adliye Önünde Yoğun Güvenlik!

Duruşma öncesinde adliye önünde toplanan partililer, davaya karşı tepkilerini dile getirirken güvenlik güçleri yoğun önlem aldı. Hem destekçilerin hem de karşıtların hazır bulunduğu alanda gergin anlar yaşandığı bildirildi.