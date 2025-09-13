Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yapılan operasyonlara sert tepki gösterdi. Başkan Çelik Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Çelik, 31 Mart yerel seçimlerinde Bayrampaşa halkının tercihini CHP'li Hasan Mutlu’dan yana kullandığını hatırlatarak, “Bayrampaşa’da söz de karar da halkındır!” ifadelerini kullandı.

Seçimi kazanamayan kesimlerin halkın iradesini sindiremediğini belirten Çelik, “Yönetme hakkını partimize verdi. Sindiremediler. Seçim sonuçlarına, sandığa, halkın iradesine saygı göstermediler,” dedi.

Hasan Mutlu Bayrampaşa'nın sevilen belediye başkanı!

Açıklamasında, Hasan Mutlu’nun 30 yıl boyunca öğrenci yetiştirmiş, Bayrampaşa’da sevilen ve başarılı bir belediye başkanı olduğunu vurgulayan Çelik, yargı yoluyla yapılan müdahalelere dikkat çekti: “Başarılı belediye başkanını ve ekibini yargı taciziyle adeta tasfiye etmeye giriştiler.” dedi

"Ne hak tanıyorlar ne hukuk!"

Çelik yapılanları “şafak operasyonları düzeni” olarak tanımlayarak, bu uygulamalara karşı mücadele edeceklerini ifade etti: “Ne hak tanıyorlar, ne hukuk, ne de halkın iradesini. Emin olun Bayrampaşalılar kendilerine karşı yapılan bu saygısızlığı affetmeyecek. Halkımızın iradesini tanımayan, ülkemizi karanlığa sürükleyen bu düzene son vereceğiz. Ülkemize huzur, refah, barış ve güven gelecek.”

CHP’nin İstanbul’daki seçim zaferlerinden biri olan Bayrampaşa’da yaşanan bu gelişmeler, siyasi gündemin en sıcak başlıkları arasında yerini aldı.