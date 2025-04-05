Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, sosyal medya hesabından yaptığı videolu açıklamada Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Adaylığını duyurdu. Uysal, Türkiye'nin mevcut ekonomik, sosyal ve siyasi kriz ortamında CHP'nin olağanüstü kurultaya gitmesi gerektiğini belirterek, partinin bu süreçleri sağduyu ile yönetmesi ve birleştirici bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini vurguladı.

Açıklamasında, CHP'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün demokrasiye olan bağlılığını hatırlatan Uysal, "Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışan, partimizi gönülden birleştirecek demokratik süreçleri uygulamak olmalıdır" dedi. Ayrıca, Anadolu'nun potansiyelini harekete geçirme, Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nu esaretten kurtarma ve Türkiye'yi kurucu değerleri üzerinden yeniden inşa etme amacını güttüğünü ifade etti.

33 yıllık siyasi deneyimini ve birikimini partisi ve ülkesinin hizmetine sunmaya karar verdiğini belirten Ümit Uysal, "Bu olağanüstü süreçleri demokratik teamüllerden ödün vermeden yönetmek için, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Adaylığımı açıklıyorum" şeklinde açıklama yaptı.

ÜMİT UYSAL KİMDİR?

Ümit Uysal, 1970 yılında doğmuş, 1991 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Üniversite yıllarında edebiyat dergilerinde öyküler yazan Uysal, sinema ve tiyatroya olan ilgisiyle de dikkat çekmiştir.

1991 yılında memleketi Antalya’da avukatlık mesleğine adım atan Uysal, 9 Eylül 1992 tarihinde yeniden açılan Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katıldı. CHP'nin kurucu il meclisinde görev alarak partideki ilk adımlarını atan Uysal, il yönetim kurulu üyeliği ve gençlik kolları başkanlığı gibi önemli görevlerde bulunmuştur.

2001 yılında, henüz 31 yaşında iken CHP Antalya İl Başkanı olarak atanmış ve 2002 yılında yapılan genel seçimlerde, partisinin Antalya'da kazandığı 13 milletvekilinden 8'ini elde etmesinde önemli bir rol oynamıştır.