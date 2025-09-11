Mutlu, "Ortada inkâr edilemez bir gerçek var ve bu gerçeği ancak görmek istemeyenler görmez. CHP adeta kendi kendine zarar vermiştir.Kendi düşen ağlamaz. Milletvekilleri birbirine selam vermiyor, Kemal’ciler ayrı bir kutup, Özgür’cüler ayrı bir kutup olmuş. Düşman kardeşler gibi karşı karşıyalar. Kayyum kim olursa olsun, bu düşmanlık CHP’yi zayıflatır, sonunda bitirir" diye konuştu.

Mutlu, "Bu gidişatın tek sonucu var o da CHP kesinlikle parçalanacaktır. Yeni bir taraf, yeni bir parti doğacak. CHP’nin oyları ikiye bölündüğünde, CHP’nin iktidar hayali artık tamamen sona erecek. Bunlar kişisel kanaat değil, somut ve açık gerçeklerdir.En genç lider olarak, ben hem geleceği hem de kurulan tuzakları görüyorum. Peki CHP’nin acemileri neden hâlâ göremiyor? Bugün CHP’nin tecrübeyi hiçe sayan, aklından çok heyecanıyla hareket eden yeni yönetimi, bütün umutları heba etmiştir.Ne yapalım? Artık 'Kendim ettim, kendim buldum' türküsünü söyleme vaktidir" ifadelerini kullandı.