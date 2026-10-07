İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılacağı yönündeki kulisler bugün gerçeğe dönüşebilir. CHP’den ayrıldıktan sonra görevini bağımsız sürdüren Tugay’ın, bugün AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenecek Grup Toplantısı’na katılarak partiye geçmesi ve rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takması bekleniyor.

Dün AK Parti’nin resmi sosyal medya hesabından İzmir Marşı eşliğinde paylaşılan ve sonunda “7 Ekim 2026” tarihinin yer aldığı video, kulisleri daha da hareketlendirdi. Paylaşımda Tugay’ın adı doğrudan yer almazken, video kamuoyunda Tugay’ın AK Parti’ye katılımına yönelik bir mesaj olarak yorumlandı.

Tugay ise dün yaptığı açıklamada, “İzmir’e karşı taşıdığım sorumluluk gereği bir kararın eşiğindeyim” diyerek siyasi geleceğine ilişkin dikkat çeken bir mesaj verdi.

Şimdi gözler Ankara’ya, AK Parti Genel Merkezi’ne çevrildi. Bugünkü Grup Toplantısı, hem Tugay’ın siyasi rotası hem de İzmir siyaseti açısından kritik bir gelişmeye sahne olabilir.