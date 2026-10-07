Esenyurt Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, belediyedeki bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve bu kapsamda müteahhitlerden rüşvet alındığı iddiaları mercek altına alındı.
Soruşturma kapsamında 19 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 17 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Diğer 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Soruşturmanın ayrıntılarının ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor.
Muhabir: Haber Merkezi