Fon ödemeleri ne zaman başlayacak? 43 bin 643 yatırımcı için tarih belli oldu

Fuat Oktay’dan Filistin Mesajı: “Bu tablo tesadüf değil, hesaplı bir zulümdür”

Fon skandalında adı geçen Ali Emre Ballı intihar etti

Bunlar da ilginizi çekebilir

BAZGİRET’TEN YÜKSELEN DOĞA ÇIĞLIĞI: "BU COĞRAFYANIN DEĞERİ PARAYLA ÖLÇÜLEMEZ!"

Basına 5,2 milyar TL’lik destek! Basın İlan Kurumu’ndan dikkat çeken açıklama

Bir Ulusun Özgürlük Kelimeleri: Dil Bayramı ve Türk Dil Devrimi

Soruşturma kapsamında 19 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 17 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Diğer 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Esenyurt Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, belediyedeki bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve bu kapsamda müteahhitlerden rüşvet alındığı iddiaları mercek altına alındı.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://sonsoz.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.