Keçiören Belediyesi Kent Tiyatrosu tarafından sahnelenen “Cesur Balık” adlı tiyatro oyunu, çocuklarla buluştu. Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu’nda ücretsiz olarak sahnelenen oyun, 5 yaş ve üzeri çocuklara yönelik hazırlandı. Mor Işık Kukla Tiyatrosu tekniğiyle hazırlanan gösteri, hafta sonu iki gün boyunca ikişer seans halinde izleyici karşısına çıktı.

Mor ışık altında kuklalar sahne aldı

Merakı ve öğrenme isteğiyle yola çıkan küçük bir balığın maceralarını konu alan “Cesur Balık”, çocuklara eğlenceli bir hikâye üzerinden çeşitli mesajlar verdi.

Oyunda merak etmenin, öğrenmenin, cesur adımlar atmanın ve doğaya duyarlı olmanın yanı sıra paylaşma ve dayanışmanın önemi işlendi. Empati, sorumluluk, dürüstlük, güven, sevgi ve dostluk gibi değerlerin de öne çıkarıldığı oyun, çocuklara eğlenirken öğrenebilecekleri bir tiyatro deneyimi sundu.

Karanlık sahnede mor ışık altında parlayan kuklalarla gerçekleştirilen gösteri, renkli karakterleri ve görsel atmosferiyle çocukların ilgisini çekti.

Oyunun ekibi

Yönetmenliğini Caner Karadağ, uyarlamasını ise Ezgi Gülen üstlendi. Oyunun yönetmen yardımcılığını İbrahim Sevinç, sahne amirliğini Başak Ayverdi yaptı.

Gösterinin ışık tasarımında Bilal Şafak, müzik ve seste İrfan Torabi, kukla ve görsel tasarımda ise Cengiz Bağlan görev aldı.

Oyunda Başak Ayverdi, Furkan Motuğan, Demir Işık, Berra Akbağ, Korgun Başkaya, Selçuk Emiroğlu, Ayça Özvardar ve Ayşe Ünlü rol aldı.

Keçiören’de çocuklara yönelik etkinlikler sürüyor

Keçiören Belediyesi’nin kültür ve sanat etkinliklerine katılan aileler, çocukların tiyatroyla buluşmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Aileler, çocuklara yönelik ücretsiz kültür ve sanat etkinlikleri nedeniyle Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan ve belediye ekibine teşekkür etti.