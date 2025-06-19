Tunceli'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi 5 Katlılar mevkiinde, kentsel dönüşüm kapsamında kısa süre önce boşaltılan 5 katlı bir binanın çatısında sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Apartmanda hasar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.