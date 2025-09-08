LÖSEV'den yapılan yazılı açıklamada, kanserle mücadele eden ve tedavi sürecini tamamlayan gençlere yönelik sosyal sorumluluk projesinin hayata geçirildiği belirtildi. Etkinliğe binden fazla gencin katıldığı aktarılan açıklamada, 'LÖSEV, lösemiyle mücadele eden gençlerin tedavi sürecindeki desteklerinin yanı sıra tedavi sonrası da düzenlediği etkinlik ve projelerle sosyal hayata hazırlıyor. İyileşmiş gençler LÖSEV'in Çankırı Çerkeş'te ve İzmir Seferihisar'da bulunan Doğal Yaşam Merkezlerinde tatil yapmakla kalmıyor aynı zamanda gençlerin hayat becerileri gelişiyor, sosyal uyumları kolaylaşıyor ve doğayla yeniden bağ kurmaları sağlanıyor.' ifadesi kullanıldı.

LÖSEV'in Çerkeş Doğa ve Eğitim Merkezi'nin unutulmaz bir gençlik festivaline ev sahipliği yaptığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

'Doğanın kalbinde düzenlenen etkinlik, 18-24 yaş arası lösemi ve kanseri yenmiş gençleri ve LÖSEV Fayda Projesi ile gönüllü olan üniversitelileri bir araya getirdi. Festival boyunca gençler, DJ performansı eşliğinde doyasıya eğlenirken, aynı zamanda Çerkeş'in eşsiz doğal güzelliklerinin tadını çıkardı. LÖSEV, katılımcıların fiziksel ve zihinsel sağlıklarını güçlendirmek amacıyla düzenlediği bu tür etkinliklerle fark yaratmaya devam ediyor.'