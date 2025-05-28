Başkan Güner, yeni güne Ahlatlıbel Mahallesi muhtarının kahvaltı daveti ile başladı. Toplantıda mahalle sakinlerinin ihtiyaçları ve talepleri konuşuldu, çözüm önerileri değerlendirildi. “Komşularımızın ihtiyaçlarını dinlemek ve birlikte çözüm üretmek bizim en önemli önceliğimiz. Hep birlikte iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz” diyen Güner, mahalle buluşmalarının ilçedeki dayanışma ruhunu güçlendirdiğini vurguladı.

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in bu sözleri, mahallelerde yaşayan herkesin kendini değerli ve güvende hissetmesi için yürütülen çalışmaların kararlılıkla süreceğinin işareti oldu.