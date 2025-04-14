Çankaya Belediyesi, görme engelli sporculara özel “Algıda Buluşma ve Dokunulabilir Tablolar” adlı sergi düzenledi. Braille alfabesiyle bilgi edindikleri eserleri dokunarak inceleyen sporcular, sanatı hissederek deneyimledi.

"Sanatı dokunarak hissettiler"

Çankaya Belediyesi konuya ilişkin şöyle bir paylaşım yaptı: "Görme Engelliler Spor Kulübü sporcularımız, Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde açılan “Algıda Buluşma ve Dokunulabilir Tablolar” seramik sergisini gezdi. Braille alfabesiyle bilgi edindikleri eserleri dokunarak inceleyen sporcularımız, sanatı hissederek deneyimledi." ifadeleri kullanıldı.