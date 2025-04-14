Yenimahalle Belediyesi, 23 Nisan Ulusal ve Çocuk Bayramı'nı 19 Nisan tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde birbirinden güzel etkinliklerle kutlanacak.

Etkinlik Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde 19 Nisan tarihinde saat 10:00'da kutlanacak olup, her yaştan çocuğun eğlenebileceği etkinliklerle kaliteli vakit geçirebilecek.

"Tüm çocuklar davetli"

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 23 Nisan kutlamaları için şöyle konuştu: "Tüm çocuklarımızı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenleyeceğimiz eğlence programına davet ediyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun." dedi.