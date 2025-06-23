Çankaya Belediyesi ve Fransız Kültür Merkezi işbirliğiyle Dünyaca ünlü sokak sanatçısı Ememem, ilçe sokaklarını sanatıyla renklendirecek. Çankaya'nın görsel ve estetik açıdan daha güzel bir hale gelmesi için canla başla çalışan Çankaya Belediyesi, sanatçı Emenem, “flacking” adını verdiği mozaik yerleştirmeleri ile sokaklarımız birer açık hava galerisine dönüşecek.

"Sokaklar açık hava müzesine dönüşecek"

Çankaya Belediyesi konuya ilşkin şöyle bir duyuru yaptı: "Fransız Kültür Merkezi iş birliğiyle, dünyaca ünlü sokak sanatçısı Ememem Çankaya’ya geliyor! Ememem’in “flacking” adını verdiği mozaik yerleştirmeleri ile sokaklarımız birer açık hava galerisine dönüşecek." denildi.

Ememem kimdir ?

Ememem, Fransa’nın Lyon kentinde yaşayan, kimliği gizli bir sokak sanatçısıdır. Gerçek adı bilinmemektedir. Kırık kaldırımları ve çatlak duvarları rengârenk seramik mozaiklerle tamir ederek sanata dönüştürür. Bu işe kendisi "flacking" adını vermiştir.

Sanatı hem işlevsel hem estetik: bozuk alanları onarırken görsel güzellik katıyor.

Ememem’in işleri Fransa’nın yanı sıra Avrupa’nın birçok kentinde görülmeye başladı.

Kırık yerleri onardığı için bazen “kaldırım cerrahı” ya da “şehir terzisi” olarak da adlandırılıyor. Ankara'da engelli hayvanlar için defile! İçeriği Görüntüle