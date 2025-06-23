Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve Beypazarı Belediyesi işbirliğiyle bu yıl zirai don sebebiyle meyveleri zarar gören çiftçilere, nakit desteği sağlayacak Üreticilerin destekten faydalanabilmesi için 2025 yılı içinde Çiftçi Kayıt Sistemi'nde üye olması gerektiği belirtilirken, son başvuru tarihi ise 30 Haziran Pazartesi olduğu vurgulandı.

Don olayından etkilenen mağdur üreticiler şu siteden başvuru yapabilir: https://t.co/e05xt7Vm6U

Desteği kendi sosyal medya hesabından duyuran Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap'ın ifadeleri şöyle: "Üreticimizin her zaman yanındayız. Zirai don sebebiyle mağdur olan meyve üreticilerimize, Ankara Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte destek oluyoruz." şeklinde konuştu.