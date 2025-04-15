Çankaya Belediyesi, çocukların nitelikli eğitim alabilmeleri için sürdürdüğü çalışma ve projelerine devam ediyor. Bu çalışma ve projeler kapsamında Çankaya Belediyesi 23 Nisan Çocuk Evi Çocuk Hakları Birimi tarafından Bahar Atölyeleri düzenleniyor.

Başvurular 16-25 Nisan tarihleri arasında

Çankaya’da ikamet eden 6-14 yaş arası çocuklara yönelik olarak açılacak; Resim, Seramik, Dans, Felsefe, Akıl Oyunları ve Haklarımı Öğreniyorum, Mutfak, Dikiş ve Sorumluluk atölyelerine katılmak isteyenlerin, 16-25 Nisan tarihleri arasında Yaşamkent Mahallesi’nde bulunan 23 Nisan Çocuk Evi’ne başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Hak Temelli Çalışmalar yapılacak

Bu yıl yapılacak çalışmalar kapsamında; Hak Temelli Çalışmalar atölyeleri yanında günlük yaşam becerilerin aktarılacağı Ben Halledebilirim atölyelerine yer verilecek. Ayrıca 23 Nisan Çocuk Evi, Çocuk Hakları Birimi tarafından mahalleler özelinde çocuk çalışmaları yapılacak ve Merkez, Çocuk Hakları Çalıştayı'na ve Çocuk Meclisi'ne de ev sahipliği yapacak.

Açılacak atölye ve kurslar

23 Nisan Çocuk Evi, Çocuk Hakları Birimi’ tarafından açılacak kurslar arasında; Resim, Seramik, Dans, Felsefe gibi birbirinden öğretici temalar yer alıyor. Ayrıca Ben Halledebilirim Atölyeleri vasıtasıyla basit mutfak ve dikiş işlerinin ele alınması ve sorumluluk bilincinin oluşturulmasına yönelik etkinlikler yapılması planlanıyor. Hak Temelli Çalışmalar kapsamında ise, akran zorbalığı, siber zorbalık, dijital kimlik, şiddetsiz dil iletişimi ve kız-erkek aynı haklara sahibiz gibi temalarla bireysel haklar ve iletişim konularının ele alınması planlanıyor.

23 Nisan Çocuk Evi’nde düzenlenecek atölyelere başvurularla ilgili ayrıntılı bilgilere 0 312 543 30 38 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

23 Nisan Çocuk Evi'nde Çocuk Hakları Birimi etkinlikleri, bahar atölyeleri ile başlıyor!

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Resimden seramiğe, mutfaktan akıl oyunlarına kadar birçok atölye çocukları bekliyor.



Başvuru Tarihleri🗓️16-25 Nisan



Başvuru adresi👇

📍23 Nisan Çocuk Evi Yaşamkent Mahallesi 3296.… pic.twitter.com/k85iy9UMZU — Çankaya Belediyesi (@cankayabelediye) April 15, 2025