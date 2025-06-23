Çankaya Belediyesi, ilçede yaşayan Alzhimer, Parkinson ve Demans tanısı koyulmuş vatandaşların, 7/24 takip edilebilmesi için akıllı takip sistemi hizmeti verecek. Rahatsızlığı olan vatandaşların sağlık durumları ve konumuna da rahat ulaşılabilecek olup, belediyenin resmi hesabından hizmetten yararlanabilmek için ön başvuru yapılabilecek.

"Çankaya'da kimsenin gözü arkada kalmayacak"

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in konuya ilişkin açıklaması şöyle: "Sözümüzü tutuyoruz; Büyüklerimize vefamızı hizmetimizle gösteriyoruz. Alzheimer, Demans ve Parkinson tanısı konmuş komşularımızın talepleri halinde, sağlık durumlarındaki değişimlerin ve konumlarının aileleri tarafından akıllı takip sistemi ile 7/24 izlenebilmesini sağlayacağız. Çankaya’da kimsenin gözü arkada kalmayacak." şeklinde konuştu.