Çanakkale'nin başlıca geçim kaynaklarından biri olan hayvancılık, şap hastalığının tehdidi altında. Halk arasında, dabak hastalığı olarak da bilinen şap hastalığı, virüs bulunan yüzeylere temas edilmesi ya da solunum yolu ile sağlıklı hayvanlara yayılması sonucunda özellikle hayvanlar arasında süratle yayılabilmektedir. Özellikle çift tırnaklı keçi, sığır, koyun ve yaban domuzu gibi hayvanlarda görülen hastalık toplu hayvan ölümlerine sebep olabiliyor.

Kalburcu Köyünde karantina uygulaması başlatıldı

Hayvanlar arasında hızlıca yayılma potansiyeline sahip olan şap hastalığı sebebiyle Çan ilçesinin Kalburcu köyünde karantina uygulaması başlatıldı. Karantina kararının alınmasında Kalburcu Köyünde faaliyet gösteren bir büyükbaş hayvancılık işletmesindeki hayvanlar arasında şap hastalığı görülmesi etkili oldu. Alınan karar doğrultusunda Kalburcu Köyü merkez olmak üzere 10 km çapındaki alanlarda karantina uygulaması başlatıldı ve Kalburcu Köyüne hayvan giriş çıkışları geçici süreyle durduruldu. Konuyla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada: "Çan ilçemize bağlı Kalburcu köyünde faaliyet gösteren bir büyükbaş hayvancılık işletmesinde, hayvanlarda şap hastalığı şüphesi üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce inceleme başlatılmıştır. Yapılan klinik muayene ve laboratuvar analizleri sonucunda hastalık bulguları kesinlik kazanmış; bunun üzerine hastalığın yayılımını önlemek ve hayvan sağlığını korumak amacıyla köyde karantina uygulamasına geçilmiştir. Şap hastalığı tespit edilen işletmede ve çevresindeki tüm hayvanlarda mihrak aşılama çalışmaları başlatılmış olup, hastalığın kontrol altına alınmasına yönelik tüm tedbirler titizlikle yürütülmektedir. Ayrıca Kalburcu köyü merkez alınarak 10 kilometre çapındaki alanda hayvan giriş ve çıkışları geçici olarak durdurulmuştur" ifadelerine yer verildi.

Biga'da hayvan pazarı tatil edildi

Çan ilçesinin kuzeyinde bulunan ve karantina bölgesine yakınlığıyla dikkat çeken Biga ilçesi de şap hastalığı tehlikesinin tedirginliğini yaşıyor. İlçedeki yetkililer, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla Biga Hayvan Pazarını 8 Nisan tarihinden başlayarak 3 hafta süreyle tatil etme kararı aldılar. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada: “Çevre il ve ilçelerimizde şap hastalığı vakalarının artması üzerine ilçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonumuz tarafından alınan şap hastalığına karşı koruma tedbirleri kapsamında; 08.04.2025 tarihi itibarıyla 3 hafta süreyle Hayvan Pazarı kapalı olacaktır. 08.04.2025 tarihi itibarıyla 3 hafta süreyle kesim ve ithalat dışında tüm hayvan hareketleri yasaklanmıştır. İlçemiz genelinde halihazırda devam eden şap aşılaması bu süreçte tamamlanacaktır. Kolluk kuvvetlerimizle koordineli olarak yol kontrolleri arttırılacaktır. Alınan tedbirlere uymayanlar hakkında 5996 Sayılı Kanun uyarınca 105.274,00 TL idari para cezası uygulanacaktır. Bildirim ve şikayet için (0286) 316 25 24 / 287 no'lu telefonu aramanız önem arz etmektedir" denildi.