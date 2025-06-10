Olay, dün akşam, Kernek Mahallesi'ndeki Karagözlüler Camisi’nde meydana geldi. Akşam namazı kılındığı sırada cemaatin arasından en öne gelen, fötr şapkalı ve şortlu A.Ö., mihraba geçti. Tavırları tepki çeken ve bir süre sonra dışarı çıkarılan A.Ö.'nün o anları cep telefonuyla kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı. Malatya Valiliği, olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu kişinin akli dengesinin yerinde olmadığının tespit edildiğini belirterek, "Bazı sosyal medya hesapları ile basında Malatya Karagözlüler Camisi'nde uygunsuz davranışlar sergileyen kişiyle ilgili haberlerin emniyet birimlerimizce araştırılması sonucunda kimlik tespiti yapılmış olup (A.Ö.) geçirdiği kaza sonucunda akli dengesini kaybettiği tespit edilmiştir" denildi. (DHA)

Kaynak: DHA