Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bursa’nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında çıkan orman yangınıyla ilgili yürütülen adli soruşturma kapsamında bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangına müdahale sürerken gelen ihbar doğrultusunda soruşturmanın başlatıldığını ve sürecin tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Tunç ayrıca, 26 Haziran’dan bu yana farklı illerde meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında toplamda 21 kişinin tutuklandığını ifade etti.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada;

''Bursa ilimizin Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında bulunan mevkide çıkan orman yangınına müdahale sürerken, yapılan ihbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 1 şüpheli gözaltına alınmıştır. Adli soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir. 26 Haziran’dan bu yana farklı illerimizde çıkan orman yangınları hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından başlatılan adli soruşturmalar kapsamında şu ana kadar gözaltına alınan şüphelilerden 21’i tutuklanmıştır.'' ifadelerine yer verdi.

Bursa ilimizin Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında bulunan mevkide çıkan orman yangınına müdahale sürerken, yapılan ihbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 1 şüpheli gözaltına alınmıştır.



Adli soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir.



26 Haziran’dan bu… Bakan Tunç: Orman yangınlarıyla ilgili 21 kişi tutuklandı İçeriği Görüntüle July 27, 2025