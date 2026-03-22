Kaza, saat 19.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu İnegöl girişinde yaşandı. İnegöl'den Bursa yönüne seyir halinde olan Davut Ç. (42) idaresindeki 16 KPR 24 plakalı otomobil, kara yoluna aniden çıktığı iddia edilen Tanju Karabudak'a (52) çarptı. Çevredekilerin ihbarı ile kaza yerine sevk edilen sağlık ekibi, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 55 metre sürüklenen Karabudak'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Otomobil sürücüsü Davut Ç., hafif yaralı olarak kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Hayatını kaybeden Tanju Karabudak'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.