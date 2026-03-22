Olay, saat 20.00 sıralarında 2000 Evler Mahallesi Nur Sultan Nazarbayev Caddesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın 2'nci katındaki dairede yaşandı.

Coşkun Erdoğan, iddiaya göre iki çocuk annesi eşi Kısmet Erdoğan ile henüz bilinmeyen sebeple tartışmaya başladı. Tartışma büyümesi üzerine Coşkun Erdoğan, eşi Kısmet Erdoğan'a tabancayla ateş açtı. Eşini tabancayla vuran Coşkun Erdoğan, daha sonra kendi başına dayadığı silahlı ateşledi. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler, Kısmet Erdoğan'ın öldüğünü belirledi. Ağır yaralanan Coşkun Erdoğan ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kısmet Erdoğan'ın cansız bedeni, olay yedinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.