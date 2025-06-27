Bursa’nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde zeytin ağaçlarının da bulunduğu makilik alanda çıkarak ormana, oradan da İsmetiye Mahallesi’ndeki evlere sıçrayan yangına havadan ve karadan 2 helikopter, 7 arazöz, 8 iş ve hizmet aracı ve 59 personelle müdahale sürerken, ormanda traktörleriyle alevlerin arasında mahsur kalan çiftçileri kurtarmak için çalışma başlatıldı.

EVLER TAHLİYE EDİLİYOR

İsmetiye Mahallesi’ndeki evler tahliye edilirken, polis ve jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. (DHA)