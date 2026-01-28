Kaza, saat 23.30 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana geldi. M.B.'nin kontrolünü kaybettiği 16 BNY 184 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek, O.M. yönetimindeki 45 AZK 916 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobillerde sıkışan M.B., M.Y. ve O.M., itfaiye erlerince çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan 3 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan 3 yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)