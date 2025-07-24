Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin ibadete açılışının beşinci yılı nedeniyle bir açıklama yapan Duran, bu adımın Türkiye için yalnızca bir ibadet mekânının açılışından ibaret olmadığını vurguladı. Duran, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü iradesi ve milletimizin kararlı desteği ile Ayasofya, gerçek kimliğine kavuştu. Bu gelişme, medeniyetimizin yeniden dirilişinin sembolüdür" ifadelerini kullandı.

“Ayasofya’nın Ezanı Ebediyen Yankılanacak”

Duran, açıklamasında ayrıca Ayasofya’dan yükselen ezanın, Türkiye topraklarında ve bölge coğrafyasında sonsuza kadar yankılanacağına inandığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran’ın paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesinden okunan “Ayasofya” şiirine yer verilen bir video da paylaşıldı.