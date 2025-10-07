Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye olarak ilk adımı atıyoruz. Cengiz Aytmatov’u anlatan bir eser ile Oğuznameleri ortak alfabe ile basıyoruz. Bugün de liderlere birer adet bundan takdim ediyoruz” sözleriyle, Türk dünyasında ortak alfabe kullanımının somut hale geldiğini duyurdu. Ayrıca, Türk Dünyası Yayıncılık Kongresi’nin Ocak 2026’da Ankara’da düzenleneceğini bildirdi.

Türk Dünyası İçin Ortak Dil ve Yapay Zeka Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri arasında bilim, teknoloji ve kültürel işbirliklerinin önemine dikkat çekti. Yapay zekâ gelişmeleriyle birlikte dilin korunmasına yönelik stratejik bir adım olarak, Türkçe büyük dil modeli geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı:

“Yapay zeka konusunda küresel gelişmeleri yakalayabilmek ve kültürel zenginliğimizi muhafaza için Türkçe büyük dil modelinin geliştirilmesine hız vermemiz gerekiyor.”

Hazar Geçişli Koridor ve Ortak Güvenlik Anlayışı Öne Çıktı

Zirvede konuşan Erdoğan, Hazar geçişli ortak ulaştırma koridorunun verimli hale getirilmesi gerektiğini ve savunma sanayii iş birliğinin artırılmasının önemli olduğunu ifade etti. Ayrıca, bölgesel güvenlik ve barışın tesisi adına Türk Devletleri Teşkilatı'nın aktif ve kararlı tutum sergilemesi gerektiğini belirtti.

İsrail’in Saldırıları ve Gazze Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında İsrail'in bölgedeki saldırılarına değinerek, “Gazze'de 66 bin masumun hayatına mal olan katliamların durması memnuniyet vericidir” dedi. Türkiye'nin iki devletli çözüm temelinde adil bir barış için çalışmaları sürdürdüğünü belirtti.

Kıbrıs Türkleri ve Türk Dünyası’na Tam Üyelik Mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin zirveye katılımından memnuniyet duyduğunu dile getiren Erdoğan, Türkmenistan’ın da yakın zamanda tam üye olarak teşkilata katılmasını temenni etti. Ayrıca, Türk Devletleri Teşkilatı üyelerine daimi temsilci atamaları konusunda çağrıda bulundu.