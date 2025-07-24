İstanbul Kadıköy’de, 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin bıçaklanarak hayatını kaybettiği olaya ilişkin açılan iki ayrı dava dosyası birleştirildi. Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, iki tutuklu sanık hakkında daha önce açılan ana dava dosyasına, olay günü aynı ortamda bulunan diğer iki sanığın dosyasını da dahil etti.

Yargılanan Sanık Sayısı Dörde Yükseldi

24 Ocak’ta Kadıköy Hasanpaşa’daki bit pazarına arkadaşlarıyla alışveriş yapmak için giden Mattia Ahmet Minguzzi, burada uğradığı bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralanmış ve 17 gün süren yaşam mücadelesinin ardından 9 Şubat’ta hayatını kaybetmişti.

Olay sonrası tutuklanan U.B. ve B.B. isimli çocuk sanıkların yargılandığı dosya devam ederken, soruşturma kapsamında saldırı anında sanıklarla birlikte hareket ettikleri tespit edilen M.A.D. ve A.Ö. hakkında da iddianame hazırlandı. Savcılık, bu iki sanık için “çocuğu kasten öldürmeye yardım” suçlamasıyla 15 ila 20 yıl arasında hapis cezası istedi.

Mahkeme, hazırlanan iddianameyi kabul ederek dosyaları birleştirdi. Böylece davada yargılanan çocuk sanık sayısı dörde yükseldi. Duruşma 2 Ekim’de yapılacak.

İddianame: “Tezgahtan Alınan Bıçakla Defalarca Yaraladı”

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mattia Ahmet Minguzzi’nin kaykay malzemesi almak amacıyla gittiği bit pazarında U.B. ve B.B. ile karşılaştığı, aralarında çıkan tartışma sonrası B.B.’nin Minguzzi’yi önce ittiği, daha sonra ise yumruk attığı belirtildi.

İddianamede, B.B.’nin pazardaki bir tezgahtan aldığı bıçakla Minguzzi’yi vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladığı, U.B.’nin ise yere düşen Minguzzi’ye tekme attığı ifade edildi. Olay yerine gelen vatandaşların müdahalesiyle saldırganların kaçtığı ve Minguzzi’nin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Adli Tıp Kurumu’nun raporuna göre Minguzzi’nin vücudunda üç kesici alet yarası bulunduğu, göğsünde ise delici alet yarası olduğu, ölüm nedeninin ise iç organ yaralanması olduğu açıklandı.

18 Yıldan 24 Yıla Kadar Hapis Talebi

Saldırı sonrası yakalanarak tutuklanan U.B. ve B.B. hakkında “çocuğa karşı kasten öldürme” suçlamasıyla 18’er yıldan 24’er yıla kadar hapis cezası istenirken, olaya yardım ettikleri belirlenen M.A.D. ve A.Ö. için 15 ila 20 yıl arasında hapis talep ediliyor.