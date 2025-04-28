Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, “Her türlü fikir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin meclisinde konuşulabilmelidir. Ama teröre değene nefes aldırılmamalıdır. Terörü övene asla bir kuruş nasip olmamalıdır. Bu devlet, yolda bulduğumuz bir devlet değildir. Hasbelkader kurduğumuz bir devlet değildir. Bin yıldır yaşatmak için evlatlarımızı kurban verdiğimiz bir devlettir. Aklınızı başınıza alın” diye konuştu

Anahtar Parti lideri Yavuz Ağıralioğlu, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında şöyle konuştu: “Dış politikamızın 1974’ten sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adı altında mesuliyetini daha evvelinde de ileri bir karakolumuz hükmünde olan üzerinde yaşayan insanlarıyla altında yatanlarıyla bize ait olan bu topraklardaki haklarımız ihlal edilmeye çalışılıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 1974’teki Barış Harekatımıza orada doğan haklarımıza fiili işgal muamelesi yapılacak birtakım kalkışmalar tertip ediliyordur. Bunların hepsinin önüne geçilmesi lazım. Ahmet Şar'a öyle Türkiye'nin inisiyatifinde, böyle Türkiye'nin inisiyatifinde, Türkiye orada böyle kuvvetli, öyle kuvvetli diyerek konuşma yapmaktan daha önemli işlerimiz var. Bu romantik aksakallılar teşkilatı falan diye konuşup memleketin yönetimini Kurtlar Vadisi replikleriyle idare edemezsiniz. Bu aksakallılar sakallarını nerede ak etmişlerse milletin bahtını da ak etsinler. Öyle aksakallı falan diye memleketin karşı karşıya olduğu tehditleri akla sakalla savuşturamıyorsanız devletinizi ciddiyetle yönetmek zorunda olduğumuzu biz size hatırlatacağız. Kıbrıs'ta Güney Kıbrıs Rum kesiminin Kıbrıs bayrağı adı altında hem büyükelçilik düzeyinde temsili hem de Suriye'de Dışişleri Bakanı'nın Kıbrıs'ı temsilen ağırlanması bir fecaattir. Kırmızı çizgilerimizin ihlalidir. Bölgedeki inisiyatifimizin balondan bir inisiyatif olduğuna dair kamuoyuna şüphe vermektedir. Türk Devletler Teşkilatı'nı böyle hakaretlerle anarak siyaset konuşmak doğru değildir. Ahmet Şara’ya eğer engel olamıyorsanız Rum Kesimi'nin Dışişleri Bakanlığı ağırladığı için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanlığı'na ağırlatacaksınız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağıyla ağırlatacaksınız” .

Her türlü fikir tabii olduğunu belirten Ağıralioğlu, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin meclisinde konuşulabilmelidir. Ama teröre değene nefes aldırılmamalıdır. Terörü övene asla bir kuruş nasip olmamalıdır. Bu devlet, yolda bulduğumuz bir devlet değildir. Hasbelkader kurduğumuz bir devlet değildir. Bin yıldır yaşatmak için evlatlarımızı kurban verdiğimiz bir devlettir. Aklınızı başınıza alın. Daha önce hatalar yaptınız. Olabilir, dönebilirsiniz, dönün. Kanun çıkarın. Burası çadır devleti değil. Kanun çıkarırsınız. Daha önce övündüğünüz kanunları kaldırın. Öcalan'a sayın demeyi suç olmaktan biz çıkardık diye bir lafınız var mesela. Mahcubiyet dileyin, özür dileyin. Devlet size kanunsuzluk yapın diye teslim edilmedi. Biz Türk milletiyiz. Kanunsuz, kuralsız iş yapmayız. Çıkarırsınız kanunlarınızı, dersiniz ki kanun budur. Uyarsanız budur, uymazsanız cezası budur. Medeni ülkeler gibi olmak zorundayız." dedi.