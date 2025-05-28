Dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü yüzde 1,41 oranında düşüşle 9.213,58 puandan kapattı. Bugün ise açılışta endeks, önceki kapanışa göre 2,86 puanlık düşüşle 9.210,72 seviyesine geriledi.

Sektörel bazda incelendiğinde, bankacılık endeksi yüzde 0,05 yükselirken, holding endeksi yatay bir görünüm sergiledi. En fazla kazandıran sektör yüzde 0,80 artışla menkul kıymet yatırım ortaklıkları olurken, en çok kayıp yaşayan sektör ise yüzde 1,33 ile tekstil ve deri sektörü oldu.

Küresel piyasalarda, ABD ile büyük ticaret ortakları arasındaki gerilimin bir miktar azalması ve önümüzdeki döneme dair iyimser beklentiler risk iştahını artırıyor. Bugün yatırımcıların gözü, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tarafından yayımlanacak toplantı tutanaklarına çevrildi.

Analistler, yurt içinde ekonomik güven endeksinin, yurt dışında ise Almanya işsizlik verileri ve FOMC tutanaklarının izleneceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 9.200 ve 9.100 seviyeleri destek, 9.300 ve 9.400 puan ise direnç olarak öne çıkıyor.