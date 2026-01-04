Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği, Venezuela’daki son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, uluslararası hukukun kurallarına uyulmamasından endişe duyulduğunu bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcülüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD’nin askeri eylemleri sonrası Venezuela’da gerginliğin tırmanmasından derin endişe duyulduğu belirtildi. Açıklamada, söz konusu eylemlerin bölgede endişe verici sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekildi.

Guterres’ten Uluslararası Hukuk Vurgusu

Açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Şartı’na bağlı kalınmasının önemini bir kez daha vurguladığı kaydedildi. Sözcülük açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

“Genel Sekreter, uluslararası hukukun kurallarına uyulmamasından endişe duyuyor.”

BM’nin açıklaması, Venezuela’da yaşanan son gelişmelerin ardından uluslararası toplumda artan kaygıları bir kez daha gündeme taşıdı.