Basın İlan Kurumu (BİK) Ankara Bölge Müdürlüğü’ne Gaziantep Bölge Müdürlüğü’nü yürüten Hikmet Said Güngör atandı. Güngör, görevine gelmesinin ardından yaptığı açıklamada, görev alanında bulunan basın kuruluşları ile güçlü bir diyalog ve iş birliği içinde çalışacaklarını ifade etti.

Başkent Ankara’da, kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgilendirilmesi noktasında basın camiasıyla ortak projeler yürüteceklerini belirten Güngör, Ankara medyasının güçlendirilmesi için kollarını sıvadıklarını vurguladı.

Güngör yaptığı yazılı açıklamada şunları ifade etti: “Çalışma hayatım boyunca edindiğim tecrübeleri, ülkemizin başkentinde, kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgilendirilmesinde kilit rol üstlenen basın camiasıyla paylaşmaktan büyük bir onur ve sorumluluk duyuyorum. Kurumumuzun temel ilkeleri olan tarafsızlık, şeffaflık ve kamu hizmeti anlayışı doğrultusunda; Görev alanımızda bulunan basın kuruluşlarımızla güçlü bir diyalog ve iş birliği içinde çalışacağız.

Bu vesileyle, şahsıma duydukları güvenle bu görevi tevdi eden Genel Müdürümüz Sayın Cavit Erkılınç, Genel Müdür Yardımcımız Sayın Oğuz Akçakoca başta olmak üzere tüm yöneticilerimize teşekkür eder; görev yaptığım süre boyunca desteklerini esirgemeyen Gaziantep’teki kıymetli basın mensuplarına ve mesai arkadaşlarıma da en içten şükranlarımı sunarım. Yeni görev yerimde, siz değerli paydaşlarımızla birlikte ortak akıl ve karşılıklı güven çerçevesinde çalışarak, basınımıza katkı sunmayı sürdüreceğiz.”