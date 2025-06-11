Karaşar Mahallesi'nde görüntülenen atlar arasında bu yıl doğan çok sayıda yavru da dikkat çekti.

Yılkı atları, özellikle bahar aylarında ilçenin doğa tutkunları tarafından sıkça ziyaret edilen alanlarında sıkça görülüyor. Bu eşsiz manzara, hem doğaseverleri hem de fotoğraf tutkunlarını bölgeye çekiyor.

“Yılkı Atlarına Zarar Gelmemesi İçin Hassasiyet Gösteriyoruz”

Karaşar Mahallesi Muhtarı Paşa Mehmet Gürlek, yılkı atlarının bölgeyle bütünleşmiş doğal bir zenginlik olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu atlar bizim doğamızın bir parçası. Onlara zarar gelmemesi için elimizden geleni yapıyoruz. İzlemesi gerçekten çok keyifli. Bu yıl özellikle çok sayıda yavru gördük, bu da bizi çok mutlu etti.”

Doğal Yaşam Gözlemcileri İçin Kaçırılmayacak Bir An

Beypazarı, yılkı atlarının yanı sıra doğal yaylaları, temiz havası ve zengin biyoçeşitliliğiyle Ankara'nın en özel doğa rotaları arasında yer alıyor. Doğal yaşamı yerinde gözlemlemek isteyenler için yılkı atlarıyla karşılaşmak eşsiz bir deneyim sunuyor.