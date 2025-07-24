Olay, Çukur Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Mahallede çay ve su satışı yapan Yunus Ertekin ile aynı bölgede sabit tezgâhla çalışan Mustafa Ö. arasında, satış noktası yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Mustafa Ö., Yunus Ertekin'e yumruk attı. Aldığı darbelerle yere yığılan Ertekin, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Beyoğlu Polisi Şüpheliyi Güvenlik Kamerasından Tespit Etti

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı bir çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, Mustafa Ö.’nün kimliğini tespit etti. Kısa sürede yakalanan şüphelinin, seyyar ve sabit satış noktası nedeniyle Ertekin’le daha önce de tartışma yaşadığı öğrenildi.

Emniyette ifadesi alınan Mustafa Ö., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli, "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay Anı Kameraya Yansıdı

Yaşanan korkunç olay çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, taraflar arasında yaşanan tartışmanın kısa sürede şiddetli kavgaya dönüştüğü ve Ertekin’in aldığı darbeyle yere düştüğü görülüyor.