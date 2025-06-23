İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, birkaç saat önce cezaevinde rahatsızlandı. Buca Cezaevi’nde tutuklu bulunan Çalık, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Yapılan kontrollerin ardından hakkında tam teşekküllü yatış kararı verildi.
Neden tutuklu yargılanıyor?
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 19 Mart 2025 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İBB ve bağlı iştiraklerine yönelik başlattığı geniş çaplı yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Çalık, 23 Mart’ta çıkarıldığı sulh ceza hâkimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Soruşturma kapsamında Murat Çalık dahil yaklaşık 100 kişi hakkında şu suçlamalar yöneltiliyor:
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Suç örgütü kurmak ve yönetmek
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Suç örgütüne üye olmak
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Rüşvet ve irtikap (görevi kötüye kullanma)
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Nitelikli dolandırıcılık
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İhale manipülasyonu (ihale fesadı)
Soruşturma süreci devam ederken Murat Çalık’ın sağlık durumuna ilişkin detayların ilerleyen saatlerde paylaşılması bekleniyor.