Proje okullarında son dönemde yapılan yönetici ve öğretmen atamalarının liyakat yerine iktidara yakınlığa göre yapıldığı iddiaları, öğrenci ve veli tepkilerini de beraberinde getirdi. Türkiye'nin dört bir yanındaki lise öğrencileri, mezunları ve vatandaşlar okulların önünde çeşitli eylemler gerçekleştirdi. Ankara’nın köklü eğitim kurumlarından biri olan Betül Can Anadolu Lisesi eski adıyla (Milli Piyango Anadolu Lisesi) öğrencileri ve mezunları da görevden alınarak başka şehirlere atanan öğretmenler için "Öğretmenime dokunma!" eylemi gerçekleştirdi.

Oturma eylemi yapan öğrenciler basın açıklaması yaparak, görevden alınan öğretmenler için tepkilerini gösterdi. Okul önünde toplanan kalabalık, eğitimde istikrarın ve öğretmen-öğrenci bağının önemine dikkat çekerken, alınan bu tür kararların hem öğrencileri hem de eğitimin kalitesini olumsuz etkilediğini vurguladı. Mezunlar da etkinliğe destek vererek öğretmenlerinin yanında olduklarını ifade etti.

Türk Eğitim-Sen tarafından başlatılan “Öğretmenime Dokunma” kampanyasının bir parçası olan bu eylem, başkentteki gençlerin eğitim politikalarına karşı duyarlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Öğrenciler, taleplerinin yalnızca seslerinin duyulması değil, öğretmenlerin plansız ve gerekçesiz şekilde başka şehirlere gönderilmesinin önüne geçilmesi olduğunu belirtti.