Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Etimesgut ilçesi 2473'üncü Cadde'de meydana geldi. Trafik ışıklarında duran taksiden inen ve kimliği henüz öğrenilemeyen kişi, kırmızı ışıkta bekleyen beton mikserinin önünden karşıya geçmek istedi. Bu sırada sürücüsünün hareket ettirdiği beton mikseri, yayaya çarptı. Beton mikserinin altında kalan yaya hayatını kaybetti. Mikserin sürücüsü gözaltına alındı.

Bu arada kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde hayatının kaybeden kişinin trafik ışıklarında taksiden indiği ve sonrasında karşıya geçerken beton mikserinin hareket ettiği yer aldı.