Gazetecilere açıklamalarda bulunan Bekayi, müzakerelerin bir sonraki aşamasına yönelik istişarelerin ara bulucular aracılığıyla devam ettiğini ifade etti. İsviçre'de gerçekleştirilmesi planlanan toplantının ertelenmesine rağmen diplomatik temasların sürdüğünü kaydeden Bekayi, görüşmelerin tamamen iptal edilmediğinin altını çizdi.

Bekayi, cuma günü yapılması planlanan toplantının temel amacının mutabakat zaptının imzalanması ve nihai anlaşma görüşmelerine ilişkin düzenlemelerin ele alınması olduğunu söyledi. Ancak İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın söz konusu belgeyi perşembe günü elektronik ortamda imzalamasının ardından toplantının aciliyetini kaybettiğini belirtti.

İran ile ABD arasında imzalanan mutabakat zaptında müzakerelerin başlamasının belirli şartların yerine getirilmesine bağlı olduğunu hatırlatan Bekayi, bu şartların Lübnan dahil tüm cephelerde çatışmaların sona ermesi, ABD'nin deniz ablukasını kaldırması, Hürmüz Boğazı'nın 60 gün boyunca ücretsiz gemi geçişine açılması, İran'ın petrol ihracatına yönelik yaptırım muafiyetlerinin sağlanması ve dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılmasını içerdiğini ifade etti.

Öte yandan Bekayi, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nı (IAEA) nükleer tesislerinde denetim yapmaya davet ettiği yönündeki haberleri yalanladı. Mutabakat kapsamındaki ön koşulların yerine getirilmesi halinde İran'ın nükleer programına ilişkin müzakerelerin 60 gün içinde yapılmasının planlandığını söyledi.

Sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bekayi, İran'ın mevcut nükleer statüsünü koruyacağını ve IAEA denetimlerinin Buşehr Nükleer Santrali gibi belirli tesislerle sınırlı kalacağını belirtti. ABD ve İsrail saldırıları nedeniyle erişime kapatılan diğer tesislere girişin ise müzakere sürecinin ilerleyişine ve sonuçlarına bağlı olacağını vurguladı.