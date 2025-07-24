İstanbul, Avcılar'da bir markete 2 çocuğuyla gelen kadın, müşteri gibi davranarak reyonlardan aldığı ürünleri bebek arabasına gizledi. Kasada sadece fiyatı ucuz loan bir ürünün parasını ödeyen kadın daha sonra marketten çıktı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kadın, biri yanında yürüyen, diğeri ise bebek arabasında bulunan 2 çocuğuyla markete girdi. Reyonları dolaşan kadın, başta temizlik ürünleri olmak üzere birçok ürünü alıp bebek arabasının alt bölümüne yerleştirdi. Aldığı ürünlerin üzerini de örten kadın, akşam saatlerindeki yoğunluğu fırsat bilerek yalnızca fiyatı ucuz olan bir ürünün parasını ödedi ve marketten ayrıldı. Olay anı marketin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kadının reyonlardan ürünleri alarak arabaya koyduğu ve ardından kasadan geçerek dışarı çıktığı anlar görülüyor.