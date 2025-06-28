Sözcü Keçeli, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin, İskeçe ili Türk Kadınları Kültür Derneği'ne ilişkin 24 Haziran 2025 tarihli kararını memnuniyetle karşılıyoruz.

Bu karar, Batı Trakya Türk azınlığının temel hak ve özgürlüklerini kullanmasının engellendiğini bir kez daha açıkça ortaya koymuştur.

Benzer bir konuda dördüncü kez mahkum olan Yunanistan’ın, Batı Trakya Türk azınlığına ait sivil toplum kuruluşlarının isimlerini ayrım yapmaksızın tescil etmesini ve AİHM kararlarının uygulanmasına olanak tanıyacak düzenlemeleri gecikmeden yapmasını bekliyoruz.”

Yunanistan Dördüncü Kez Mahkum Oldu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Yunanistan’ı Batı Trakya’daki Türk azınlığa yönelik ayrımcılık uygulamaları nedeniyle daha önce de üç kez mahkum etmişti. 24 Haziran 2025’te verilen bu karar, Yunanistan’ın azınlık haklarına dair yükümlülüklerini yerine getirmediğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Türkiye, AİHM Kararlarının Takipçisi

Ankara yönetimi, özellikle Batı Trakya Türk azınlığının haklarını koruma konusunda uluslararası platformlarda kararlılığını sürdürüyor. Dışişleri Bakanlığı, AİHM kararlarının Yunanistan tarafından derhal uygulanmasını beklediklerini belirterek diplomatik baskıyı artırdı.