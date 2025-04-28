Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu akşam oynanacak Trabzonspor (U19) vs Barcelona (U19) final maçını, dev ekranda vatandaşlara maç izletecek. Maç 28 Nisan Pazartesi günü saat.19.00'de Atatürk Çocukları Parkı ve Batıkent Rekreasyon Alanında büyük ekranlardan Başkentliler takip edebilecek. ABB'nin resmi hesabından yapılan çağrı "Sandalyeni kap gel" oldu. Maçı 7'den 70'e herkes oturduğu yerden takip edebilecek.

"Sandalyeni kal gel"

ABB'nin maça ilişkin paylaşımı şöyle: "Trabzonspor (U19) vs Barcelona (U19) final heyecanını dev ekranda birlikte yaşıyoruz. 28 Nisan Pazartesi saat: 19.00'de Atatürk Çocukları Parkı ve Batıkent Rekreasyon Alanında, Sandalyeni kap, gel!." ifadeleri kullanıldı.