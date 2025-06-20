Ayşe Jülide ÖZDEM/ANKARA

Başkent Üniversitesi Konya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun 16. dönem mezuniyet töreni, yoğun katılımla ve büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Törene, Başkent Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özcan Yağcı başkanlığındaki üniversite heyeti katıldı. Törenin ardından Konya’daki çeşitli sağlık ve eğitim kurumlarına ziyaretlerde bulunuldu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yağcı’nın mezuniyet töreninde yaptığı konuşma, salondakiler tarafından beğeniyle karşılandı. Törende, Okul Müdürü Prof. Dr. Keziban Uçar Karabulut, Başhekim Doç. Dr. Volkan Akdoğan, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Burcu Üstün ve öğretim üyeleri de hazır bulundu. Organizasyonun genel yapısı ve içerdiği duygusal atmosfer, katılımcılardan tam not aldı.

Konya’nın Türkiye’nin yüzölçümü bakımından en büyük ili olduğuna dikkat çeken konuşmalarda, bölgedeki tarımsal üretimdeki azalma da dile getirildi. Tarım alanlarının işlenmemesi ve dışa bağımlılık konusundaki endişeler paylaşıldı.

BAŞKENT ÜNİVERSİTE’NİN KATKISI

Konya’daki temaslar kapsamında, Başkent Üniversitesi Konya Uygulama ve Araştırma Merkezi de ziyaret edildi. 2003 yılından bu yana hizmet veren merkez, 22 bin metrekare kapalı alanı, dört ana bloğu ve yaklaşık 700 personeliyle dikkat çekiyor. Böbrek, karaciğer, kalp ve kemik iliği nakillerinde yüksek başarı oranlarıyla öne çıkan merkez, sadece Türkiye’de değil, başta Irak, Afganistan, Somali ve ABD olmak üzere 20’den fazla ülkeden hasta kabul ediyor.

AMELİYAT EKİPLERİ KONYA’YA TAŞINDI

Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın liderliğinde yürütülen sağlık hizmetleri kapsamında, bazı durumlarda Ankara’daki ameliyat ekibinin de Konya’ya taşındığı ve bir günde dört ameliyatın başarıyla tamamlandığı belirtildi.

Ziyaret sırasında hasta yoğunluğu nedeniyle programa katılamayan Başhekim Doç. Dr. Volkan Akdoğan’ın yerine tanıtımı, Kurumsal İletişim Koordinatörü Feyza Gusun üstlendi. Doç. Dr. Meltem Karacan Gölen ve Uzm. Dr. Rahime Seren’in çalışma alanlarında yer alan rengârenk çiçeklerin hastane çalışanları ve hastalar üzerinde olumlu etkiler yarattığı gözlendi.

Başkent Üniversitesi Konya Uygulama ve Araştırma Merkezi, güçlü akademik kadrosu, ileri teknolojik altyapısı ve uluslararası sağlık standartlarıyla hem Türkiye’ye hem dünyaya hizmet vermeye devam ediyor