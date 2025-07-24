TSYD Ankara Şubesi tarafından yapılan resmi açıklamada, karşılaşmanın gün ve saatinde değişiklik yapıldığı belirtildi. Başkent temsilcileri Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü arasındaki mücadele, 1 Ağustos Cuma günü saat 17.30'da Ankara Aktepe Stadı’nda oynanacak.

Bu sezon Süper Lig’de yer alacak Gençlerbirliği ile 2. Lig’de mücadele edecek olan MKE Ankaragücü, 58’incisi düzenlenen TSYD Ankara Kupası’nda kozlarını paylaşacak. Karşılaşma TRT Spor kanalından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

Geçen yıl MKE Ankaragücü’nün kazandığı TSYD Ankara Kupası’nda bu sezon da kıyasıya bir mücadele bekleniyor. Başkent derbisinde taraflar, yeni sezona moral depolamak ve taraftarlarına umut vermek istiyor.