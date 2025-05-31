Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, kurban bayramının yaklaşması sebebiyle ilçede bulunan Yakacık Kurban Satış ve Kesim yerlerini ziyaret etti. Vatandaşların, sağlıklı güvenilir kurban alım ve kesim işlemlerini yapabilmeleri için tahsis edilen bölgede gezen Başkan Yaşar, vatandaşların alanla ilgili memnuniyetini de sordu.

"Yakacık Kurban Satış ve Kesim Alanımız bayrama hazır"

Başkan Yaşar'ın konuya ilişkin ifadeleri şöyle: "Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli bir şekilde kurban alım, satım ve kesim işlemlerini gerçekleştirmeleri için kurduğumuz Yakacık Kurban Satış ve Kesim Alanımızı ziyaret ederek, esnafımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı alışverişler diledim.Ankara’nın en modern, en büyük kurban satış ve kesim alanlarından biri olan Yakacık Kurban Satış ve Kesim Alanımız bayrama hazır." şeklinde konuştu.